"Куньлунь" продолжит выступление в КХЛ

ТАСС, 23 февраля. Китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" продолжит участвовать в турнирах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом сообщает пресс-служба пекинской команды.

"Куньлунь" в прошедшем регулярном чемпионате из-за пандемии коронавируса проводила домашние матчи в Мытищах. По информации пресс-службы "Куньлуня", возвращение команды в Пекин на постоянной основе планируется после того, как откроются границы и будут отменены жесткие ограничения на поездки в столицу Китая. Место, где будет базироваться команда в следующем сезоне, не сообщается.

На Олимпиаде в Пекине сборную Китая по хоккею представляли 25 человек, все - игроки "Куньлуня". Команда завершила выступления в матче квалификационного раунда за выход в четвертьфинал, уступив сборной Канады со счетом 2:7.

"Куньлунь" в досрочно завершившемся регулярном чемпионате КХЛ занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.