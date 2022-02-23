Российские лыжники выиграли эстафету на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 23 февраля. Россияне Никита Родионов, Александр Ившин, Никита Денисов и Савелий Коростелев стали победителями эстафетной гонки 4х5 км на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров до 20 лет. Соревнования проходят в норвежской Люгне.

Результат сборной России составил 49 минут 16,4 секунды. Второе место заняла команда Норвегии (отставание 21,8 секунды), третье - сборная США (+22,4).

22 февраля Ившин занял первое место в масс-старте на 30 км, второе и третье место заняли Коростелев и Денисов соответственно, четвертым стал Родионов.

На чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров в Люгне соревнуются спортсмены в двух разных возрастных категориях - до 20 и до 23 лет. Соревнования завершатся 27 февраля.