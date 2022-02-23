Черевченко прокомментировал назначение Юрана на пост главного тренера "Химок"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Игорь Черевченко пожелал возглавившему футбольный клуб Сергею Юрану проявить мастерство. Об этом Черевченко рассказал ТАСС.

"Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова", - сказал Черевченко.

"Сможет ли Юран справиться? Это я уже не могу оценивать, не в моей компетенции", - добавил бывший тренер подмосковной команды.

Черевченко 22 февраля покинул "Химки" вместе с тренерским штабом по обоюдному согласию сторон. Он готовил команду на сборах. 23 февраля на пост главного тренера "Химок" был назначен Сергей Юран.

"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы подмосковный клуб дома сыграет с московским "Динамо", встреча пройдет 26 февраля.