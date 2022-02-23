Тренер Черевченко рассказал, что у него есть предложения о работе из-за рубежа

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Игорь Черевченко имеет несколько предложений о работе не из России, но он намерен отдыхать до конца текущего сезона. Об этом Черевченко рассказал ТАСС.

Черевченко 22 февраля покинул "Химки" вместе с тренерским штабом по обоюдному согласию сторон.

"Пока отдохну от работы, чем больше, тем лучше, - сказал Черевченко. - До конца сезона точно планирую отдохнуть. Предложения есть, пока их не рассматриваю. Переговоры есть, но пока не хочу, это не в России".

Черевченко 47 лет, он работал в "Химках" с сентября 2020 года. 25 октября тренер покинул клуб, однако вернулся 19 ноября. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат за всю историю существования клуба. Ранее Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал".