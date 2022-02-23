Третьяк: Федерация хоккея России окажет Амирову всю необходимую помощь для выздоровления

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) окажет форварду уфимского "Салавата Юлаева" Родиону Амирову всю необходимую помощь для скорейшего выздоровления после того, как у спортсмена диагностировали опухоль головного мозга. Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

"От имени Федерации хоккея России и от себя лично желаю Родиону Амирову победить болезнь и как можно скорее начать выздоравливать. Лечение спортсмена обеспечивает клуб НХЛ "Торонто", мы находимся на связи с командой. Безусловно, Федерация хоккея России готова оказать любую помощь, которая потребуется, - от поиска и привлечения врачей для участия в процессе лечения Амирова до любого необходимого содействия родным и близким спортсмена", - сказал Третьяк.

В среду пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с "Торонто" контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.

Амирову 20 лет, он был выбран "Торонто" на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером. Помимо "Салавата Юлаева", он также выступал за нефтекамский клуб Высшей хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар".