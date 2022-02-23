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ATP

Хачанов проиграл Джоковичу на турнире в Дубае

Сербский теннисист победил во втором круге со счетом 6:3, 7:6 (7:2)
Карен Хачанов AP Photo/Ebrahim Noroozi
Описание
Карен Хачанов
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТАСС, 23 февраля. Россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. В четвертьфинале сербский теннисист сыграет с чехом Иржи Веселы.

Хачанову 25 лет, он занимает 26-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Российский теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Джоковичу 34 года, он является лидером мирового рейтинга. На счету серба 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составляет почти $2,8 млн.

Теги
Джокович, НовакATPХачанов, Карен Абгарович
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