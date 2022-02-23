Камельзон: теннисист Хачанов провел против Джоковича один из лучших матчей в жизни

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов хорошо подавал и принимал подачи первой ракетки мира серба Новака Джоковича и провел один из лучших матчей в своей жизни. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

"У Хачанова был один из лучших матчей в его жизни, в особенности второй сет. Он носил равный характер, была интрига, были длинные розыгрыши по 15 ударов. Карен не только хорошо подавал, но и принимал подачу Джоковича, а это редкое явление. Я могу сказать, что из всех одиночных игр мне очень понравился этот матч. Здорово, что трибуны были заполнены полностью, и очень было приятно, что болели за обоих, я получил от этого матча удовольствие", - сказал Камельзон.

Также он считает, что шансов на победу у Хачанова не было. "В нашем деле есть уровень, и чтобы его перешагнуть, надо сыграть на этом уровне. Первый сет Джокович выиграл вчистую, а то, что они так долго разыгрывали второй сет, не говорит о том, что у Карена был шанс. Была интрига, можно было играть третий сет, и это было бы очень интересно, но при всей моей любви к Хачанову - я его очень люблю и слежу за всеми его выступлениями - не вижу, что он мог бы сегодня обыграть Джоковича", - отметил собеседник агентства.

Встреча на турнире в Дубае завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Джоковича, посеянного под первым номером. В четвертьфинале сербский теннисист сыграет с чехом Иржи Веселы.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составляет почти $2,8 млн.