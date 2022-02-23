Фетисов похвалил хоккеиста Амирова за продолжение тренировок после обнаружения опухоли

ТАСС, 23 февраля. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов похвалил хоккеиста уфимского "Салавата Юлаева" Родиона Амирова за то, что он продолжает тренировки, несмотря на опухоль. Комментарий Фетисова приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Прежде всего хочется пожелать здоровья! Врачи должны контролировать весь процесс восстановления, парень с хорошим характером. Знаю, что он продолжает тренировки - молодец, красавчик! Ждем его здоровым, есть проблемы, которые требуют решений от профессиональных людей. Если нужна любая помощь или поддержка, мы всегда готовы ее оказать", - сказал Фетисов.

В среду пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с "Торонто" контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.

Амирову 20 лет, он был выбран "Торонто" на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером. Помимо "Салавата Юлаева", он также выступал за нефтекамский клуб Высшей хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар".