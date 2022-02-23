Махачев заявил, что планирует подраться за титул чемпиона UFC в конце года

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев планирует в конце года подраться за чемпионский титул организации. Об этом Махачев заявил ТАСС.

"Я планирую победить и подраться за титул в Абу-Даби в конце года, - сказал Махачев. - Я думаю, что чемпионом будет Чарльз Оливейра. Я недооценивал его перед боем с Дастином Порье, но сейчас я изменил мнение. Мне должны будут дать бой за титул, потому что мне уже не с кем будет здесь драться".

Махачев 26 февраля проведет бой против американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе. Грин заменил Бенейла Дариуша, который получил травму.