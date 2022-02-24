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Лига чемпионов

"Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:1
Защитник "Атлетико" Ренан Лоди и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду EPA-EFE/Javier Lizon
Описание
Защитник "Атлетико" Ренан Лоди и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду
© EPA-EFE/Javier Lizon

ТАСС, 24 февраля. Испанский футбольный клуб "Атлетико" со счетом 1:1 сыграл вничью с английским "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

В составе "Атлетико" забил нападающий Жоау Феликс (7-я минута). У "Манчестер Юнайтед" отличился форвард Энтони Эланга (80). Ответная встреча пройдет 15 марта в Манчестере.

"Манчестер Юнайтед" вышел в плей-офф, заняв первое место в группе F. "Атлетико" стал вторым в квартете B. "Манчестер Юнайтед" трижды становился победителем главного еврокубкового турнира (в сезонах-1967/68, 1998/99 и 2007/08). "Атлетико" не побеждал в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, лучшим результатом клуба является выход в финал (1973/74, 2013/14, 2015/16).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является английский "Челси", обыгравший в решающем матче "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

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