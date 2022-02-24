Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько

ТАСС, 24 февраля. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Андухара в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под первым номером. В четвертьфинале он сыграет с победителем матча между японцем Ёсихито Нисиокой и американцем Тэйлором Фрицем.

Медведеву 26 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Андухару 36 лет, он располагается на 68-й строчке мирового рейтинга. В активе испанца четыре титула под эгидой ATP.

Турнир в Акапулько относится к категории ATP 500, проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является представитель Германии Александр Зверев, которого сняли с текущего турнира за агрессию в адрес судьи. Общий призовой фонд турнира составляет больше $1,6 млн.