Дальневосточный киберспортивный турнир по CS:GO пройдет онлайн с 7 по 27 марта

ВЛАДИВОСТОК, 24 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный киберспортивный турнир по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) с призовым фондом 100 тыс. рублей пройдет с 7 по 27 марта. Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций "Ростелекома", который является спонсором турнира.

"С 7 по 27 марта дальневосточных геймеров приглашают сразиться в CS:GO. Призовой фонд кибертурнира - 100 тыс. рублей. Соревнования пройдут в режиме онлайн, участие - бесплатное. Турнир организует Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России" при поддержке компании "Ростелеком", - говорится в сообщении.

Турнир проводится во второй раз. В прошлом году за трофей сражались почти 90 команд из девяти регионов. Игры пройдут по системе, когда команда выбывает из соревнований после первого поражения.