Тарпищев считает, что перенос турнира ATP из Санкт-Петербурга не является сюрпризом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Решение организаторов о переносе турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) из Санкт-Петербурга в казахстанский Нур-Султан не стало сюрпризом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Решение отказаться от турнира было принято организаторами и довольно давно. Это не явилось сюрпризом", - сказал Тарпищев.

О переносе турнира ATP из Санкт-Петербурга в Нур-Султан было объявлено в среду, причина решения не уточнялась. Турнир пройдет с 19 по 25 сентября.

Турнир в Санкт-Петербурге проводится с 1995 года и относится к категории ATP 250. В 2021 году его победителем стал хорват Марин Чилич.