Главный тренер "Химок" Юран рассказал о состоянии новых футболистов команды

ТАСС, 24 февраля. Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Юран назвал хорошими свои отношения с новичками команды Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым. Комментарий Юрана приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Я общаюсь с Павлом - вообще никаких проблем, очень адекватный парень, прекрасно понимает, что от него хотят, считаю, он будет нам помощником. Я сам человек прямой, сразу обозначаю условия. Мы либо договариваемся на берегу и все впрягаемся в общее дело, тащим этот рояль, либо лучше сразу расстаться, это же простые истины. Все нормально, налаживаем со всеми контакт, с бразильским защитником Бруно я практикую португальский язык, тоже полезно. Юра [Жирков] как был, так и остался скромным парнем, иногда даже и не замечаешь, что он в команде, профессионально работает, тихо, спокойно, мы с ним пообщались", - сказал Юран.

Юран возглавил "Химки" 23 февраля. В январе клуб подписал контракты с 33-летним полузащитником Мамаевым и 38-летним защитником Жирковым.

"Возрастные футболисты сами должны давать мне посыл: сколько минут они смогут провести на поле на своем максимуме, пусть это будет даже полчаса, но они должны выложиться на все 100 процентов. У нас впереди 12 финалов, я ребятам сказал, что в каждом матче все должны таскать рояль, все без исключения, включая меня. В турнирную таблицу мы сейчас не смотрим, а вот когда чемпионат закончится и мы останемся в РПЛ, вот тогда и сыграем на пианино. Но пока, повторюсь, придется его таскать", - добавил тренер.

"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков в 18 матчах. В следующем матче чемпионата России 26 февраля клуб примет московское "Динамо".