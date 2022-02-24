Проведение чемпионата Украины по футболу приостановлено

ТАСС, 24 февраля. Украинская премьер-лига (УПЛ) объявила о приостановлении чемпионата страны по футболу. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Подобное решение вызвано введением военного положения на территории Украины.

Турнир должен был возобновиться после зимней паузы 25 февраля матчем 19-го тура между "Минаем" и "Зарей". В турнирной таблице премьер-лиги текущего сезона лидирует "Шахтер", набравший 47 очков после 18 туров. Второе место занимает киевское "Динамо" (45 очков), третье - "Днепр-1" (40).

В чемпионате страны принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом Украины является "Динамо".