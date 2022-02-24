РПЛ и РФС работают над проведением матчей в Краснодаре и Ростове-на-Дону

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) прорабатывают вопрос проведения матчей 19-го тура первенства страны, которые запланированы в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время", - говорится в сообщении.

На 27 февраля запланированы встречи "Ростов" - "Крылья Советов" и "Краснодар" - "Локомотив".

Ранее в Росавиации сообщили, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.