Организаторы объяснили, почему Гран-при России нет в разделе "Билеты" на сайте "Формулы-1"

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в разделе продажи билетов на сайте турнира связано с коронавирусными ограничениями в России и небольшим потоком иностранных туристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Росгонки", организатора ВТБ Гран-при России "Формулы-1".

"На официальном сайте "Формулы-1" уже второй год в разделе "Билеты" нет продаж на Гран-при России, это связано с ковидными ограничениями и небольшим потоком иностранных туристов из-за пандемии, - говорится в сообщении. - Так как в этом году состоится заключительный этап "Формулы-1" в Сочи, ведутся переговоры по возобновлению продаж билетов на Гран-при России на сайте соревнований. В календаре "Формулы-1" гонка стоит по расписанию".

Ранее болельщики обратили внимание на то, что в разделе продажи билетов на официальном сайте "Формулы-1" отсутствует российский этап. Гран-при России должен состояться в Сочи 23-25 сентября.