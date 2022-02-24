Организаторы St. Petersburg Open ведут переговоры с ATP о повышении статуса турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Организаторы турнира St. Petersburg Open уведомили Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) о намерении получить более высокий статус теннисных соревнований в Петербурге. Переговоры находятся на "хорошей стадии", сообщили ТАСС в пресс-службе турнира.

"В годовом календаре турниров ATP 250 произошли изменения. Компания "Открытый Санкт-Петербург" передала права на 38-ю неделю для проведения турнира серии АТР 250 Федерации тенниса Казахстана, которая будет проводить турнир в эти установленные сроки в городе Нур-Султане. В настоящее время мы совместно с АТР ведем работу по изменению статуса нашего турнира St. Petersburg Open", - говорится в сообщении пресс-службы турнира.

О переносе турнира ATP из Санкт-Петербурга в Нур-Султан было объявлено в среду, причина решения не уточнялась. Турнир пройдет с 19 по 25 сентября. St. Petersburg Open проводится с 1995 года и относится к категории ATP 250. В 2021 году его победителем стал хорват Марин Чилич.

В 2020 году в Санкт-Петербурге прошел юбилейный, 25-й турнир St. Petersburg Open, АТР предоставила ему временный статус АТР 500. "Мы уведомили АТР о нашем намерении получить новый статус и готовы приобрести права на турнир АТР 500 или АТР 1000. Переговорный процесс успешно продвигается, и в его рамках осуществляются внутренние процедуры, которые позволят принять все решения в соответствии с правилами и регламентом АТР. Сейчас мы уже находимся на хорошей стадии и приближаемся к достижению поставленной цели", - сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что при изменении статуса турнира на более высокий по правилам АТР организаторы "не могли сохранить за собой лицензию на турнир АТР 250, так как Ассоциация теннисистов-профессионалов не готова согласовывать два ежегодных мужских турнира серии АТР в Санкт-Петербурге". Передачу 38-й недели теннисного календаря в Казахстан представители организаторов назвали "первым шагом на пути к новому статусу St. Petersburg Open".

Планируется, что вместе с повышением статуса турнир St. Petersburg Open поменяет и место в годовом календаре АТР. Как рассказали в пресс-службе, прежняя неделя проведения турнира в Петербурге не подходила организаторам, так как одновременно с этими соревнованиями проходят Кубок Лейвера и Кубок Дэвиса. "Мы своевременно уведомим спортивную общественность и средства массовой информации о новом статусе St. Petersburg Open и новых датах его проведения в Санкт-Петербурге на "Сибур-Арене", - отмечается в сообщении.