Ассоциация "Спорт-Аккорд" посетит Екатеринбург с заключительным инспекционным визитом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Делегация ассоциации "Спорт-Аккорд" приедет в Екатеринбург в начале марта с заключительным инспекционным визитом в преддверии Всемирного саммита спорта и бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе саммита.

"Инспекционный визит станет третьим за последние два года и заключительным перед Всемирным саммитом спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет в Екатеринбурге с 15 по 20 мая этого года. Вместе с локальным оргкомитетом организаторы проверят готовность города к главному деловому событию в мировом спорте, закончат формирование деловой программы саммита и обсудят другие операционные вопросы", - говорится в сообщении.

В числе делегатов, которые уже подтвердили свое участие, - вице-президент Спортивного арбитражного суда (CAS) Майкл Ленард, юрист управления ООН по наркотикам и преступности Александра Соколова и президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович.

Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" пройдет с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге. Он станет местом встречи более 1,5 тыс. спортивных топ-менеджеров. Специалистам предстоит пять дней совместной работы по таким направлениям, как спортивное право, финансы и борьба с коррупцией, антидопинговая работа. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.