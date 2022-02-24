Международная федерация лыжного спорта не будет переносить этапы Кубка мира по фристайлу

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует отменять этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле и этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

"Участники двух этапов Кубка мира, которые пройдут в предстоящие выходные (акробатика и ски-кросс), прибыли прямо из Пекина на свои соревнования в Россию задолго до нынешней эскалации конфликта между Россией и Украиной. В настоящее время оба места проведения не затронуты конфликтом, и FIS будет продолжать внимательно следить за ситуацией со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить безопасность участников", - говорится в сообщении.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле пройдет 26-27 февраля, по ски-кроссу в Челябинске - 25-27 февраля.