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Летние олимпийские виды спорта

Имя главного тренера женской сборной России по волейболу станет известно после 4 марта

С 2019 года команду возглавляет итальянец Серджо Бузато

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола огласит имя нового главного тренера женской сборной России после президиума организации, который пройдет 4 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

"Имя нового главного тренера будет названо после президиума, который пройдет 4 марта", - говорится в сообщении.

С 2019 года российскую национальную команду возглавлял итальянец Серджо Бузато, срок контракта которого истек к концу 2021 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Олимпиады в Токио.

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