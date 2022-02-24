РФС не выявил нарушений этики в словах Федуна о Газизове

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не выявил нарушений в словах владельца московского "Спартака" Леонида Федуна в адрес бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова. Об этом журналистам сообщил глава комитета Семен Андреев.

"По поводу обращения лиги в комитет по этике РФС - никаких нарушений со стороны Федуна регламента Российского футбольного союза по этике в части статьей 14 и 15 выявлено не было. Нет оснований для применения санкций к данному субъекту футбола", - сказал Андреев.

11 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц направил в комитет по этике РФС обращение от занимающего пост генерального директора "Уфы" Газизова, который попросил лигу проверить высказывания Федуна в свой адрес. Бывший сотрудник столичного клуба в разговоре с ТАСС не стал уточнять, о каких высказываниях идет речь. Пресс-служба красно-белых, в свою очередь, сообщила о том, что "Спартак" "готовит ответ в установленном порядке".

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", в марте 2021-го он вновь занял пост в уфимском клубе.

В настоящее время между "Спартаком" и бывшим генеральным директором клуба идут судебные разбирательства: так, в марте 2021 года акционер клуба, компания "Капитальные активы", в судебном порядке потребовал признать недействительным решение совета директоров, согласно которому Газизов получил от клуба не менее 88 млн рублей, а в июне 2021 года бывший генеральный директор "Спартака", в свою очередь, подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств. В декабре он рассказал о существовании расписки за подписью Федуна, согласно которой Газизову обещан процент акций "Спартака". В конце января 2022 года юрист красно-белых Татьяна Завьялова сообщила о том, что клуб направит несколько исков общей суммой свыше 100 млн рублей в отношении Газизова с целью взыскать средства, которые были потрачены на юридические услуги.