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Хоккей с мячом

Скрынник допустил отмену чемпионата мира по хоккею с мячом

В четверг сборные Финляндии и Швеции отказались от участие в турнире

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации бенди, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник считает вероятной отмену чемпионата мира в Сыктывкаре. Об этом он сообщил ТАСС.

"Говорят, что есть официальное заявление. Думаю, что все страны никуда не поедут. Если откажутся, что-нибудь придумаем - свой праздник русского хоккея", - сказал Скрынник.

Мировое первенство должно пройти с 27 марта по 3 апреля. В четверг стало известно, что сборные Финляндии и Швеции отказались от участия в турнире.

Первоначально турнир планировалось провести в 2021 году, но он был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки на 2022 год. Действующим чемпионом мира является сборная России.

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