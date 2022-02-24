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Миронов: в "Спартаке" не думают о том, что серия с "Йокеритом" может быть отменена

Первая игра между клубами должна пройти в Финляндии 1 марта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты и тренерский штаб московского "Спартака" не думают, что серия первого раунда Кубка Гагарина с финским "Йокеритом" может быть отменена. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Спартака" Борис Миронов.

"Готовы ли в "Спартаке" к тому, что могут отменить серию с "Йокеритом"? Мы даже об этом не думаем, готовимся к "Йокериту", знаем, что 1 марта первая игра. Политика и хоккей несовместимы, поэтому даже разговоров таких нет. Все готовятся", - сказал Миронов.

Первая игра первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между "Спартаком" и "Йокеритом" должна пройти в Финляндии 1 марта.

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