Газизов не будет оспаривать решение комитета по этике РФС по обращению из-за слов Федуна

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов не станет оспаривать решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу его обращения из-за слов владельца московского клуба Леонида Федуна. Об этом Газизов заявил ТАСС.

"Не знал, какое решение примет комитет по этике. Просто знаю, что там было - юрист "Спартака" говорил о том, что слова о "выборе быстрого заработка", на которые я обратил внимание, были сказаны не в мой адрес, а в адрес футболистов [Александра] Кокорина и [Остона] Урунова. Никаких дальнейших действий не будет, если комитет по этике не видит оскорблений и урона репутации", - сказал Газизов.

11 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц направил в комитет по этике РФС обращение от Газизова, который в настоящее время занимает пост генерального директора "Уфы", попросившего лигу проверить высказывания Федуна в свой адрес. В четверг глава комитета Семен Андреев заявил ТАСС, что в словах владельца "Спартака" не выявлено нарушений.

"Давайте, я посмотрю [на чем основано решение], - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, будет ли он продолжать спор по этому вопросу в юридическом поле, защищая честь, достоинство и деловую репутацию. - Я уважаю то, что делают футбольные власти, и не хотел бы все это раскачивать. Если подтверждается заявление о том, что слова не в мой адрес, тогда принимается. Почему нет?"

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", в марте 2021-го он вновь занял пост в уфимском клубе.

В настоящее время между "Спартаком" и бывшим генеральным директором клуба идут судебные разбирательства: так, в марте 2021 года акционер клуба, компания "Капитальные активы", в судебном порядке потребовал признать недействительным решение совета директоров, согласно которому Газизов получил от клуба не менее 88 млн рублей, а в июне 2021 года бывший генеральный директор "Спартака", в свою очередь, подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств. В декабре он рассказал о существовании расписки за подписью Федуна, согласно которой Газизову обещан процент акций "Спартака". В конце января 2022 года юрист красно-белых Татьяна Завьялова сообщила о том, что клуб направит несколько исков общей суммой свыше 100 млн рублей в отношении Газизова с целью взыскать средства, которые были потрачены на юридические услуги.