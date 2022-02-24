Миронов: подготовка хоккеистов "Спартака" к матчу с "Йокеритом" идет по плану

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Подготовка московского хоккейного клуба "Спартак" к матчу первого раунда Кубка Гагарина против финского "Йокерита" идет по плану. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Спартака" Борис Миронов.

"Подготовка идет по плану, все, что запланировали, сделали, - сказал Миронов. - Был сбор в Пересвете, дали нагрузки ребятам, поэтому сейчас больше работаем над тактикой. Готовимся, все выполнили, есть небольшие микротравмы у некоторых, сейчас их залечивают, а так, в принципе, к 1 марта все будут готовы на 100%".

В четверг "Спартак" провел открытую тренировку на льду Малой спортивной арены "Лужники".

"Отработка игры в неравных составах перед матчем с "Йокеритом"? Конечно, это важные моменты в игре, потому что команда играет недисциплинированно, у нас есть возможность играть в большинстве, а это всегда плюс для победы, два гола в большинстве - это половина результата. Плюс забить пять на пять - уже почти результат, поэтому большинство - важная часть игры, мы, конечно, уделяем этому внимание. Наигрываем, стараемся где-то поменять партнеров, посмотреть, кто и в какой связке лучше выглядит", - добавил главный тренер "Спартака".

Первая игра первого раунда Кубка Гагарина между "Спартаком" и "Йокеритом" должна пройти в Финляндии 1 марта.

"Мы даже не смотрим, кто нам достался, неважно, "Йокерит", ЦСКА или "Локомотив", - отметил Миронов. - Готовимся как готовились, в сезоне разбираем полностью команду, ищем сильные и слабые стороны, пытаемся найти уязвимые места. Понимаем, что команда ровная и системная, все четыре звена хорошие, поэтому будет не так легко. Но мы готовимся, я думаю, что ребята покажут свой лучший хоккей".