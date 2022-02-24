Тренер "Спартака" уверен, что хоккеист Никишин покажет лучшую игру в Кубке Гагарина

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Защитник московского хоккейного клуба "Спартак" Александр Никишин покажет лучшую игру в Кубке Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер красно-белых Борис Миронов.

"Никишин провел сегодня первую тренировку, утром прошел УМО (углубленное медицинское обследование - прим. ТАСС), - сказал Миронов. - Нормально себя чувствует, отдохнул два дня. Думаю, что после Олимпиады этого достаточно. Это молодой спортсмен, ему легче держать себя в форме. Ему надо было отдохнуть, не было совсем отдыха после чемпионата, поэтому дали отдохнуть. Я думаю, что покажет свою лучшую игру в плей-офф. Ждем от него хорошей игры".

"Все ребята хорошо встретили, поздравили с серебром. Ребята очень хорошо к этому отнеслись. Думаю, что после сезона, когда, может быть, выиграем кубок, возможно, сделаем банкет ребятам в связи с серебром. Но сейчас все силы и концентрация направлены на первую игру, поэтому готовимся", - добавил Миронов.

Первая игра первого раунда Кубка Гагарина между "Спартаком" и "Йокеритом" должна пройти в Финляндии 1 марта. "Олимпиада Олимпиадой, а сейчас начинается плей-офф - это самое важное. Разговариваем с ребятами, стараемся донести, чтобы полная концентрация была, чтобы выкладывались не на 100, а на 120%. Бились в каждом отрезке", - добавил Миронов.

В четверг "Спартак" провел открытую тренировку на льду Малой спортивной арены "Лужники". Никишин провел первую тренировку за "Спартак" после выступления за сборную России на Олимпиаде в Пекине. В финальном матче россияне уступили финнам со счетом 1:2.