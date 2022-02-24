Международный олимпийский комитет призывает придерживаться мира до окончания Паралимпиады

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал придерживаться специальной резолюции об олимпийском перемирии до окончания Паралимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Международный олимпийский комитет (МОК) решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств - членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр. Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он высказал в своих выступлениях на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр: "Соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс", - говорится в заявлении.

Ранее в Международном паралимпийском комитете заявили, что проведут консультации с Национальными паралимпийскими комитетами России и Украины в связи с осложнением военно-политической ситуации.

"После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине. Он создал целевую группу для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества на Украине, где это возможно", - добавили в пресс-службе.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.