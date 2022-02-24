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ATP

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

В четвертьфинале россиянин обыграл Маккензи Макдональда из США
Андрей Рублев EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 24 февраля Россиянин Андрей Рублев победил американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:1 в пользу Рублева, посеянного на турнире под вторым номером. В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем (пятый номер посева) и итальянцем Янником Синнером (4).

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке рейтинга ATP, на счету россиянина девять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Макдональду 26 лет, он занимает 61-е место в рейтинге ATP. Американец не завоевывал титулы под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составляет почти $2,8 млн.

Теги
ATP
Летние неолимпийские виды спорта
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