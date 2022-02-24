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Зимние олимпийские виды спорта

Российская лыжница Степанова стала третьей в гонке на 10 км на молодежном чемпионате мира

Россиянка на Олимпиаде в Пекине победила в эстафете

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка лыжница Вероника Степанова заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на молодежном чемпионате мира (спортсмены не старше 23 лет) в норвежской Люгне.

Победительницей гонки стала швейцарка Анья Вебер с результатом 29 минут 59,8 секунды. Второе место заняла Патриция Эйдука из Латвии (отставание 1,3 секунды), отставание Степановой составило 13,1 секунды.

Степановой 21 год, на Олимпийских играх в Пекине она стала победительницей эстафетной гонки в составе сборной России. Степанова является самой молодой россиянкой, побеждавшей на Играх в лыжных гонках.

На чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров в Люгне соревнуются спортсмены в двух разных возрастных категориях - до 20 и до 23 лет. Соревнования завершатся 27 февраля.

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