Широков: хоккеистам "Спартака" нужно поменьше удаляться в матчах с "Йокеритом"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" хорошо играет в большинстве, поэтому хоккеисты "Спартака" не должны удаляться в матчах первого раунда Кубка Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Сергей Широков.

"Мы все прекрасно знаем, что игра в неравных составах - это 50% успеха, в плей-офф, наверное, больше, потому что все команды будут играть в более закрытый и оборонительный хоккей, - сказал Широков. - Никто не хочет пропускать шайбы и потом догонять по счету. Большинство и меньшинство - большой ключ к успеху, "Йокерит" здорово играет в большинстве, нужно поменьше давать им шансы, поменьше удаляться. Если сами будем иметь возможности игры в большинстве, нам тренерский штаб подсказал, что может получаться, на что можно обратить внимание, чтобы добиться положительного результата, будем смотреть, работать, надеюсь, что все получится".

Первая игра первого раунда Кубка Гагарина между "Спартаком" и "Йокеритом" должна пройти в Финляндии 1 марта.

"Йокерит" - хорошая команда, на протяжении сезона показывала добротный хоккей. Ребята здорово технически оснащены, потому что многие из них играли в сборной, многие стали олимпийскими чемпионами. Поэтому тяжелый соперник, тяжелые матчи будут, мы к ним готовимся, тренерский штаб делает все возможное, смотрим видео, разбираем игру. Мы провели с ними три игры в регулярном чемпионате, в двух победили, знаем, как выигрывать, знаем, за счет чего можем победить, - если будем одним кулаком, все получится", - добавил нападающий красно-белых.

В четверг "Спартак" провел открытую тренировку на льду Малой спортивной арены "Лужники", 25 февраля "Спартак" проведет товарищеский матч против ЦСКА. "Сложно говорить про состояние, нужно набирать не физическую форму, а игровую, - отметил Широков. - Потому что с "физикой" мы работали, у нас были сборы, много тренируемся на льду, провели два товарищеских матча, завтра еще один, будет тяжело, но завтра нужно будет почувствовать игровой ритм, самое главное. А так, будем смотреть по ходу, как матчи начнутся, что-то подкорректируем".