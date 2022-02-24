{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

УЕФА разделяет озабоченность в связи с осложнением военно-политической ситуации на Украине

Исполком УЕФА примет решения в пятницу

ТАСС, 24 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) озабочен осложнением военно-политической ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой УЕФА.

На эту тему
УЕФА проведет экстренное заседание исполкома организации из-за ситуации вокруг Украины
УЕФА проведет экстренное заседание исполкома организации из-за ситуации вокруг Украины

"УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией с безопасностью. Как руководящий орган европейского футбола, УЕФА неустанно работает над развитием и продвижением футбола в соответствии с общими европейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Также в УЕФА по-прежнему полны решимости проявить солидарность с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу. Мы рассматриваем эту ситуацию со всей серьезностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполнительным комитетом УЕФА и объявлены в пятницу", - говорится в заявлении.

Ранее группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой изменить место проведения финала Лиги чемпионов, который должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая, и перестать рассматривать города России для организации международных футбольных соревнований.

Теги
Мировой футбол
Летние неолимпийские виды спорта
Елисеев переизбран на пост президента Всероссийской федерации самбо
Роман Болотский переизбран на должность генерального секретаря ВФС
Читать полностью