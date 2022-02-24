УЕФА разделяет озабоченность в связи с осложнением военно-политической ситуации на Украине

"УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией с безопасностью. Как руководящий орган европейского футбола, УЕФА неустанно работает над развитием и продвижением футбола в соответствии с общими европейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Также в УЕФА по-прежнему полны решимости проявить солидарность с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу. Мы рассматриваем эту ситуацию со всей серьезностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполнительным комитетом УЕФА и объявлены в пятницу", - говорится в заявлении.

Ранее группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой изменить место проведения финала Лиги чемпионов, который должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая, и перестать рассматривать города России для организации международных футбольных соревнований.