Прыгунья с шестом Сидорова не примет участия в зимнем чемпионате России

ТАСС, 24 февраля. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не выступит на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

Причину отказа от выступлений спортсменка не сообщила.

"Мы с тренером решили пропустить [зимний] чемпионат России, - написала Сидорова. - Это все, что я могу сейчас сказать. Надеюсь на ваше понимание и очень скорую встречу в секторе".

Сидоровой 30 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, чемпионкой мира (2019) и Европы (2014).

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении пройдет с 25 по 27 февраля в Москве.