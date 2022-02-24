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Летние олимпийские виды спорта

Прыгунья с шестом Сидорова не примет участия в зимнем чемпионате России

Турнир пройдет с 25 по 27 февраля в Москве
Анжелика Сидорова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 24 февраля. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не выступит на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

Причину отказа от выступлений спортсменка не сообщила.

"Мы с тренером решили пропустить [зимний] чемпионат России, - написала Сидорова. - Это все, что я могу сейчас сказать. Надеюсь на ваше понимание и очень скорую встречу в секторе".

Сидоровой 30 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, чемпионкой мира (2019) и Европы (2014).

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении пройдет с 25 по 27 февраля в Москве.

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