Олимпийская чемпионка Сорина выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Обладательница золотой олимпийской медали в женской лыжной эстафете россиянка Татьяна Сорина планирует выступить на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом ТАСС сообщил тренер и муж спортсменки Егор Сорин.

"Из моей группы в Лахти планируют выступить Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина", - сказал Сорин.

Как сообщил ранее ТАСС старший тренер сборной России Юрий Бородавко, в Финляндии планируют выступить все лыжники из его группы. Это Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Мария Истомина.

Этап Кубка мира в финском Лахти пройдет с 26 по 27 февраля. В первый день соревнований состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин, в воскресенье будут разыграны награды у женщин на дистанции 10 км классическим стилем, у мужчин - 15 км.