Алиев считает ударом для мини-футбола расформирование "Спартака" и "Динамо-Самара"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Расформирование "Спартака" и "Динамо-Самара" является ударом для российского мини-футбола. Такое мнение высказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев, комментарий которого ТАСС приводит пресс-служба организации.

22 февраля "Спартак" и "Динамо-Самара" направили письма в АМФР, в которых говорилось о прекращении существования клубов из-за финансовых проблем.

"Безусловно, это удар для лиг, для российского мини-футбола, - сказал Алиев. - И мы полностью понимаем и разделяем всю обеспокоенность, которую выражают сегодня болельщики и любители вида спорта, оба клуба - и "Динамо-Самара", и "Спартак" - являлись полностью частными. С одной стороны, это хорошо, с другой - всегда есть риск. В случае, если с единственным гарантом финансирования случается форс-мажор, то все существование такого клуба ставится под угрозу - увы, именно с этой ситуацией мы и столкнулись".

"Сегодня Российским футбольным союзом и Ассоциацией мини-футбола России совершенствуются механизмы лицензирования клубов, чтобы команды имели необходимый объем средств на весь сезон, чтобы не ставилась под угрозу целостность турнира. Но, как мы видим, окончательных гарантий не всегда удается добиться. Считаю, что в отношении мини-футбола - это определенная "болезнь роста". За 30 лет у нас появились ряд мощных и стабильных клубов, и сейчас нужно продолжать работать, продолжать создавать условия для развития вида спорта - и обязательно будут появляться новые команды", - добавил президент АМФР.

Алиев напомнил, как "Динамо-Самара" начал выступление в Париматч-Суперлиге. "Некоторые болельщики сейчас ставят в вину АМФР - что не помогли этим клубам в беде, я же хочу напомнить, что, допустим, тот же клуб "Динамо-Самара" мы в 2018 году напрямую пустили в Париматч-Суперлигу, минуя Париматч - Высшую лигу, хотя это вызывало множество негодований в прессе и в комментариях. Но руководство клуба обратилось к нам с этой просьбой, спонсор был готов вкладывать свои средства только для выступлений на самом высоком уровне. Мы тогда провели большую работу, было много дополнительных согласований, не все относились с пониманием к такому решению, в итоге клуб был заявлен в Суперлигу и в первом же сезоне выиграл бронзовые медали", - отметил Алиев.

"Что касается "Спартака" - о его проблемах мы слышали косвенно. Два раза в этом сезоне спартаковское руководство назначало встречу у нас в офисе, и оба раза эти встречи пропускало. Тяжело в этом случае говорить о какой-то поддержке с нашей стороны", - заключил Алиев.