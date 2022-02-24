Международный паралимпийский комитет призвал соблюдать олимпийское перемирие

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) призывает соблюдать олимпийское перемирие в преддверии зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

"Сейчас нашим приоритетом является безопасность и благополучие украинской делегации, с которой мы поддерживаем регулярный диалог. Сегодня я разговаривал с Валерием Сушкевичем, президентом Паралимпийского комитета Украины, который сообщил мне, что украинские паралимпийцы хотят соревноваться в Пекине, однако доставить команду в Пекин будет огромной проблемой", - сказал президент МПК Эндрю Парсонс, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Одним из ключевых аспектов перемирия является обеспечение безопасного прохода, доступа и участия спортсменов, официальных лиц и всех аккредитованных лиц, принимающих участие в Играх. Нам нужно как можно скорее найти решение, чтобы украинская делегация могла безопасно добраться до Игр и обратно. Мировые лидеры должны соблюдать свою приверженность олимпийскому перемирию, особенно те государства, которые являются соавторами резолюции", - добавил он.

Олимпийское перемирие было принято Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств-членов при соавторстве 173 государств-членов, включая Россию. Олимпийское перемирие началось до начала зимних Олимпийских игр 4 февраля 2022 года и заканчивается 20 марта, через семь дней после закрытия зимних Паралимпийских игр. Данная резолюция направлена на то, чтобы все государства-члены сотрудничали с Международным олимпийским комитетом (МОК) и МПК в их усилиях по использованию спорта в качестве инструмента для содействия миру, диалогу и примирению в зонах конфликта во время и после Олимпийских и Паралимпийских игр.

Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта в Пекине.