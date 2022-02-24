Британцы, шведы и австралийцы не выступят на этапе Кубка мира по ски-кроссу на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Спортсмены из Великобритании, Швеции и Австралии отказались от участия в этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" на курорте "Солнечная долина" в Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу Шведской лыжной ассоциации об отказе от участия в турнирах, проводимых на территории России, из-за военно-политической обстановки вокруг России и Украины. В том числе решение касалось предстоящего этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" в "Солнечной долине".

"Отказались Великобритания, Швеция и Австралия - не сами спортсмены и не спортивные делегации принимали решения, а непосредственно сами страны, руководство стран. Сами спортсмены, в принципе, были не против остаться", - сказали в пресс-службе министерства.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что не планирует отменять этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле 26-27 февраля и этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области 25-27 февраля.