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Зимние олимпийские виды спорта

Международная федерация лыжного спорта следит за ситуацией вокруг России и Украины

В четверг Шведская лыжная ассоциация объявила об отказе от участия в турнирах, проводимых в России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) следит за ситуацией, связанной с осложнением военно-политической ситуации между Россией и Украиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

Ранее Шведская лыжная ассоциация объявила об отказе от участия в турнирах, проводимых на территории России.

"Безопасность участников всех соревнований является главным приоритетом FIS. FIS вместе со всеми заинтересованными сторонами внимательно следит за ситуацией между Россией и Украиной. Если в текущем календаре чемпионата мира в результате конфликта произойдут какие-либо изменения, FIS немедленно сообщит об этом", - говорится в сообщении.

В Тюмени с 18 по 20 марта должен пройти финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.

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