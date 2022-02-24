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ЧМ-2022 по футболу
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Инфантино надеется, что стыковые матчи за выход на чемпионат мира пройдут по расписанию

Первые стыковые встречи состоятся через месяц
Президент ФИФА Джанни Инфантино Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент ФИФА Джанни Инфантино
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 24 февраля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира 2022 года пройдут по расписанию. Об этом он рассказал журналистам.

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В четверг футбольные федерации Польши, Чехии и Швеции высказались против проведения стыковых матчей за выход на чемпионат мира на территории России.

"Как и все, этим утром мы проснулись и были шокированы тем, что увидели, - сказал Инфантино. - Эта тема сегодня упоминалась на совете ФИФА. Мы обеспокоены происходящим и надеемся на восстановление мира на Украине через диалог. ФИФА продолжит высказывать солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта. Первые стыковые матчи пройдут через месяц, надеемся, что вся ситуация будет разрешена к этому времени".

Матч сборных России и Польши должен пройти 24 марта на "ВТБ-Арене" в Москве, победитель встречи 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Встреча пройдет на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне проведут товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ранее на этот турнир квалифицировались сборные Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Ирана, Южной Кореи, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве на правах хозяина соревнований. 

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