Паралимпийский комитет России надеется, что украинские спортсмены выступят на Играх-2022

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) надеется, что украинские спортсмены смогут принять участие в предстоящих Играх в Пекине. Об этом говорится в заявлении организации, которое есть в распоряжении ТАСС.

"ПКР ознакомился с заявлениями Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета по вопросам подготовки и проведения зимних Паралимпийских игр в Пекине, - говорится в заявлении. - ПКР сожалеет о том, что в силу известных обстоятельств у украинских паралимпийцев возникли проблемы с прибытием на предстоящие зимние Игры в Пекине. Мы очень надеемся, что эти проблемы коллективными усилиями будут преодолены и украинские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх. Мы искренне желаем им успеха!"