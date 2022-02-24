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Паралимпиада-2022 в Пекине
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Паралимпийский комитет России надеется, что украинские спортсмены выступят на Играх-2022

У украинских паралимпийцев возникли проблемы с прибытием на Игры в Пекине
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) надеется, что украинские спортсмены смогут принять участие в предстоящих Играх в Пекине. Об этом говорится в заявлении организации, которое есть в распоряжении ТАСС.

"ПКР ознакомился с заявлениями Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета по вопросам подготовки и проведения зимних Паралимпийских игр в Пекине, - говорится в заявлении. - ПКР сожалеет о том, что в силу известных обстоятельств у украинских паралимпийцев возникли проблемы с прибытием на предстоящие зимние Игры в Пекине. Мы очень надеемся, что эти проблемы коллективными усилиями будут преодолены и украинские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх. Мы искренне желаем им успеха!"

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Паралимпиада-2022 в Пекине
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