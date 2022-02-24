"Хаас" откажется от российского триколора на болидах в третий день тестов "Формулы-1"

ТАСС, 24 февраля. Американская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" не будет использовать на болидах цвета российского флага и логотипы "Уралкалия" в заключительный день предсезонных тестов, которые проходят в Барселоне. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Это не повлияет на состав пилотов на третий тестовый день. Утром за руль болида сядет Никита Мазепин, а после обеда его сменит Мик Шумахер.

В пятницу пройдет заключительный, третий день предсезонных тестов. В первый день лучший результат показал пилот команды "Макларен" Ландо Норрис, во второй - Шарль Леклер ("Феррари"). Мазепин показал 15-й и восьмой результаты соответственно. Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Бахрейне, который пройдет с 18 по 20 марта.