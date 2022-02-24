РПЛ перенесла матчи 19-го тура "Краснодар" - "Локомотив" и "Ростов" - "Крылья Советов"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Матчи 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" - "Локомотив" и "Ростов" - "Крылья Советов" перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Матчи были запланированы на 27 февраля. Новые даты и время проведения встреч будут определены позднее. Матчи "Нижний Новгород" - "Урал", "Химки" - "Динамо", "Сочи" - "Арсенал", "Спартак" - ЦСКА (все - 26 февраля), "Ахмат" - "Уфа" (27 февраля) и "Зенит" - "Рубин" (28 февраля) пройдут по расписанию.

Ранее в Росавиации сообщили, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.