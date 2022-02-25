Финские лыжники не поедут на этапы Кубков мира в России

ХЕЛЬСИНКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Финляндия не будет отправлять команды для участия в заключительных этапах Кубков мира по лыжным гонкам и прыжкам с трамплина, запланированных в России. Об этом сообщает Ассоциация лыжного спорта Финляндии.

"Ассоциация приняла решение не отправлять национальные сборные на соревнования в России", - говорится в сообщении. Основанием для такого решения стала военная операция России на Украине.

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 должен пройти с 18 по 20 марта в Тюмени. Два последних этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин запланированы в Нижнем Тагиле (19 и 20 марта) и Чайковском (26 и 27 марта).

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.