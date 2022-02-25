Всероссийская федерация легкой атлетики и РУСАДА заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) заключили соглашение о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Соглашение предусматривает взаимодействие по нескольким направлениям: борьба за обеспечение чистоты спорта, в том числе путем неуклонного соблюдения и выполнения требований Общероссийских антидопинговых правил и Всемирного антидопингового кодекса, защита фундаментального права спортсменов Российской Федерации участвовать в соревнованиях, свободных от допинга, и взаимодействие в организации и проведении антидопинговых мероприятий.

Отмечается, что важным элементом соглашения являются организация и проведение образовательных антидопинговых программ и мероприятий, направленных на предотвращение нарушений антидопинговых правил, а также взаимодействие по обмену информацией для целей планирования тестирования и организации соревновательного и внесоревновательного контроля.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В начале декабря 2020 года совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода, 1 марта 2021 года совет World Athletics одобрил полученный план. В 2021 году по решению World Athletics на крупнейших международных легкоатлетических стартах имели право выступать не более 10 российских спортсменов.