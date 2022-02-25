Петржела: "Зенит" слишком поздно начал играть в атаке в матче Лиги Европы с "Бетисом"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" слишком поздно начали атаковать ворота испанского "Бетиса" в ответном матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела.

В четверг "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 0:0. На первой добавленной ко второму тайму минуте арбитр отменил гол защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой испанского клуба со счетом 3:2, по сумме двух встреч он прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

"Я говорил еще перед игрой, что не верю в проход "Зенита", потому что "Бетис" дома будет цельной командной, - сказал Петржела. - Но игры самой не было. По-моему, в первом тайме вообще не было ударов в створ ворот, в конце второй половины матча "Зенит" начал идти вперед, но было уже поздно. Забили гол, но отменили".

"Зенит" начал поздно играть в атаке, поэтому в конце не хватило времени. "Зениту" нужно было в начале матча начинать так играть, но они слишком поздно стали создавать моменты. Но все равно это провал, вылетели из кубка", - добавил Петржела.