Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Акапулько

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под первым номером. В полуфинале он сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Томми Полом.

Медведеву 26 лет, 28 февраля он займет первое место в рейтинге ATP. Это стало возможным после победы чеха Иржи Веселы над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинальном матче на турнире в Дубае. На счету Медведева 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Нисиоке 26 лет, он располагается на 103-м месте рейтинга ATP. На его счету один титул под эгидой организации.

Турнир в Акапулько относится к категории ATP 500, проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является представитель Германии Александр Зверев, которого сняли с текущего турнира за агрессию в адрес судьи. Общий призовой фонд турнира составляет больше $1,6 млн.