Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе планируют перенести из РФ в другую страну

ТАСС, 25 февраля. Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2022 года, который должен был пройти в России, планируют перенести в другую страну. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин.

"Меня очень серьезно заботит текущая ситуация, - написал Лисин. - Я понимаю, что не у всех спортсменов будет возможность приехать на чемпионат Европы. Руководство ISSF и президиум ESC (Европейская конфедерация стрелкового спорта - прим. ТАСС) не имеют права делать соревнования неравными и ограничивать возможности атлетов завоевать квоту на Олимпиаду 2024 года в Париже. Я уверен, что мы найдем решение и проведет чемпионат Европы в другом месте".

Соревнования должны были пройти в Москве с 15 по 30 августа.