Шайба Барабанова помогла "Сан-Хосе" победить "Айлендерс" в матче НХЛ

ТАСС, 25 февраля. "Сан-Хосе" в серии буллитов обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Александр Барабанов (16-я минута), Яспер Витхерби (18) и Логан Кутюр (37). У проигравших отличились Брок Нельсон (15), Зак Паризе (33) и Адам Пелек (37). Автором победного буллита стал Кутюр.

Барабанов в текущем сезоне НХЛ набрал 27 очков (8 заброшенных шайб + 19 результативных передач) в 43 играх. Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин в игре с "Сан-Хосе" отразил 25 бросков из 28.

Защитник "Айлендерс" Здено Хара вышел на первое место по количеству проведенных матчей среди защитников за всю историю НХЛ. 44-летний словацкий хоккеист провел в лиге 1 652 матча, в игре с "Сан-Хосе" он превзошел достижение Криса Челиоса (1 651).

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона "Сан-Хосе" с 52 очками в 51 матче занимает седьмое место, "Айлендерс", набрав 46 очков в 47 встречах, расположились на шестой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче "Сан-Хосе" примет 27 февраля "Бостон", "Айлендерс" в тот же день в гостях встретятся с "Лос-Анджелесом".