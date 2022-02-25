Этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области не состоится

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс", который должен был пройти в воскресенье на курорте "Солнечная долина" в Челябинской области, не состоится. Это связано с решением руководства стран, чьи спортсмены были заявлены к участию, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства Челябинской области.

"Этап кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в "Солнечной долине" в ближайшее воскресенье, не состоится. Это связано с тем, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды. Они покидают Российскую Федерацию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что высокий уровень организации и качество приема, которые традиционно демонстрирует Челябинская область, широко известны, и это многократно отмечали атлеты разных стран. "И спортсмены, прибывшие в Челябинскую область в этом году, в очередной раз оценили гостеприимство и качество подготовки чемпионата и выразили глубокое сожаление о том, что вынуждены покинуть страну и не примут участие в соревнованиях", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что Челябинская область как организатор этапа Кубка мира с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится. "Мы убеждены, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Увы, эту позицию разделяют не все. Мы сочувствуем болельщикам, которые готовились увидеть захватывающие состязания и настоящий праздник спорта", - сказано в сообщении.

Деньги за приобретенные билеты будут возмещены.

Ранее в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что не планируют отменять этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле 26-27 февраля и этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области.