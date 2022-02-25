Семшов: "Зенит" мог быть претендентом на победу в Лиге Европы, если бы прошел "Бетис"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" при такой игре, которую он показал в ответном матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с "Бетисом", и при проходе соперника мог стать претендентом на победу в турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сине-бело-голубых Игорь Семшов.

В четверг "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 0:0. Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой испанского клуба со счетом 3:2, по сумме двух встреч он прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Для "Зенита" эти матчи стали первыми официальными после зимней паузы.

"Я думаю, что в целом по игре, по движению, по всем футбольным делам "Зенит" выглядел лучше, - сказал Семшов. - Команда выглядела целостно, не было таких провалов в игре, как было в первые 20 минут первого матча. Поэтому и те подходы, которые были у "Зенита", могли вылиться в забитый мяч, так что команда в этой игре все-таки сделала работу над ошибками после первого матча, достаточно неплохо выглядела. К сожалению, не забили, такое бывает".

"Если бы "Зенит" забил и прошел дальше, то мог быть претендентом на победу в Лиге Европы с такой игрой. Мы не забываем, что помимо игр есть тренировочный процесс, есть работа над ошибками. Понятно, что для таких футболистов, которые есть в "Зените", достаточно одного матча или нескольких минут, чтобы вкатиться в сезон. Думаю, что это основополагающим было. "Зенит" в первом матче оказался не готов к официальной игре, здесь мы увидели скорости от команды", - добавил Семшов.